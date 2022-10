Niels Laros en Juliette Thomas winnen de 5K van de Singelloop

BREDA - Niels Laros heeft de 5 kilometer van de Singelloop gewonnen bij de mannen. Hij kwam in 15.10 over de finish. Bij de vrouwen won Juliette Thomas. Ioann Lobles en Elsemieke Kin wonnen op de 10 kilometer.

De Singelloop heeft vandaag een geweldige jubileumeditie. Het is prachtig weer, en het is dan ook erg druk in de stad met hardlopers en toeschouwers.

De 5 kilometer werd vanochtend bij de mannen gewonnen door Niels Laros. Hij kwam in 15.10 over de finish. Daarna volgden Julian Zijderlaan in 15.16 en Lucas van der Linden in 15.50. Bij de vrouwen won Juliette Thomas met een tijd van 16.32. Daar maakten Liesse-Lotte Hoogakker en Ingrid van Baal het podium compleet.

De tien kilometer werd gewonnen door Ioann Lobles met een tijd van 32.23. Zeresenay en Wojcik werden nummer 2 en 3. Bij de vrouwen won Elsemieke Kin met een tijd van 35:31. Van Hooff en Wissels werden 2e en 3e.

De uitslagen van de 10 km:

1. Ioann Lobles (32:23)

2. Tesfalem Zeresenay (32:30)

3. Tomasz Wójcik (32:32)



1. Elsemieke Kin (35:31)

2. Jolien van Hooff (39:00)

3. Jiske Wissels (39:42)