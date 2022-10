Vincent Kibet uit Kenia wint halve marathon Singelloop

BREDA - Vincent Kibet uit Kenia is de winnaar van de halve marathon tijdens de Singelloop. Hij legde de loop in iets meer dan een uur af.

Niet alleen het weer was vandaag een opsteker voor Vincent Kibet uit Kenia. Hij isnamelijk ook de winnaar van de halve marathon tijdens de Singelloop. Hij won met een tijd van 01:01:21, een mooie prestatie.

Op plek twee eindigde Charles Mineria en de derde plek was voor Mahamed Mahamed. Deze twee eindigden met een verschil van 5 seconden van elkaar.

De start van de halve marathon was overigens met 23 minuten uitgesteld. Dit om de hulpdiensten in de gelegenheid te stellen om een gevallen deelnemer te verzorgen. Op hoogte van de Veemarktstraat was verzorging nodig.