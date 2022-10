Zien: Blije gezichten bij geslaagde Familieloop

BREDA - De Singelloop werd zondag afgesloten met een geslaagde familieloop. Na een warming up door het feestteam renden de allerkleinsten hun eigen Singelloop richting de Grote Markt.

De Familieloop begon door omstandigheden rondom een onwelwording later dan gepland. Maar dat mocht de pret bij de jonge deelnemers niet drukken. Na een zeer gezellige warming up waren de allerkleinsten helemaal klaar voor hun wedstrijd richting de Grote Markt.

De kinderen, papa’s, mama’s en andere deelnemers konden kiezen uit een, twee of drie rondjes met in totaal een afstand van 800, 2200 of 3600 meter. Het parcours liep vanaf de Claudius Prinsenlaan door de Halstraat naar de Grote Markt. Degenen die voor meer rondjes kozen, gingen over de Hoge Brug langs het water weer richting de Halstraat.