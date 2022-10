Singelloop blikt terug op ‘fantastische’ editie met ruim 14.000 deelnemers

BREDA - Met ruim 14.000 deelnemers, prachtig weer en een goede sfeer in de binnenstad kan de organisatie van de AMGEN Singelloop Breda terugblikken op een geslaagde jubileumeditie. Al komt het deelnemersaantal niet in de buurt van het record van bijna 19.000 deelnemers, geeft woordvoerder van de Singelloop Olivier Stulemeijer toe. “We zijn toch twee jaar weggeweest door de coronamaatregelen. Dat effect zie je wel. Maar dit was echt een fantastische manier om weer terug te komen!”

De laatste keer dat een ‘normale’ Singelloop werd georganiseerd was in 2019. En dat was een barre, natte editie weet Olivier Stulemeijer nog goed. Hoe anders was dat afgelopen zondag. “We hebben echt geweldig weer gehad. Daar zijn we ongelofelijk blij mee. Alleen tijdens de 10 kilometer heeft het even geregend, maar verder was het echt mooi weer en scheen de zon regelmatig. Het is voor ons echt heel erg mooi om op zo’n manier terug te kunnen komen.”

In totaal deden ruim 14.000 mensen mee aan de Singelloop. Een mooi aantal, maar het komt niet in de buurt bij de records van de Singelloop. Sinds 2013 deden er elke editie tot en met 2019 meer dan 14.000 deelnemers mee. “Daar zien we toch wel de gevolgen van de coronacrisis. De eerste zondag van oktober is bij veel hardloopliefhebbers gewoon vaste prik. Maar als je een evenement twee jaar niet kan organiseren zoals je gewend bent, dan neemt die vanzelfsprekendheid ook af. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we de komende jaren weer meer deelnemers zullen verwelkomen, aangezien we echt weer een fantastische dag achter de rug hebben. We hebben heel veel enthousiaste reacties mogen ontvangen.”

Drukte

Waar Stulemeijer blij mee is, is de goede verspreiding van de drukte in de binnenstad. Er zijn jaren geweest dat er op de Grote Markt geen doorkomen aan was. “Daarom hebben we dit jaar het nieuwe meeting point bij het Chassé gemaakt. Daar hebben we echt het effect van gezien. De verspreiding van de drukte was echt veel beter.” De schatting is dat het hardloopevenement zo’n 80.000 toeschouwers naar de stad heeft getrokken.

Ook is Stulemeijer erg enthousiast over het nieuwe onderdeel van de Singelloop: De 5 kilometer Walking & Wheeling. Daar deden ruim 660 mensen aan mee. “Ja, dat was echt geweldig. Wat een fantastische start van dit nieuwe onderdeel. Het past ook heel erg goed bij wat we willen bereiken, namelijk zorgen dat de Singelloop echt voor iedereen is. Dit onderdeel is een blijvertje.”

Reanimaties

Er hebben tijdens de Singelloop drie reanimaties plaatsgevonden, namelijk op de Vredenburchsingel, de Grote Markt en het Kasteelplein. Stulemeijer is blij met het adequate optreden van de hulpdiensten. “Zulke situaties zijn heel erg vervelend, maar helaas horen ze er bij hardloopevenementen van deze omvang wel bij. De hulpdiensten hebben hun werk goed gedaan, en heel adequaat zorg verleend. Daar ben ik heel blij mee.” Door de medische noodgevallen moesten de Halve Marathon en Familieloop worden uitgesteld. “Dat kon niet anders. Veiligheid staat altijd voorop.”