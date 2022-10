Weerbericht Breda: ‘Fraai najaarsweer, met lokaal zelfs 20 graden’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandagmiddagen de komende dagen.



Boven België ligt een hogedrukgebied met een kerndruk van 1028 hectoPascal. Het schuift morgen op naar Duitsland, maar het staat garant voor enkele fraaie oktoberdagen.



Maandag 3 oktober 2022

Het is rustig weer met wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft droog en soms komt de zon er even doorheen. Veel wind is er niet, hooguit een zwakke westenwind van gemiddeld 1 of 2 Beaufort. Het voelt zacht aan bij kwikstanden van 17 tot 18 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 4 oktober 2022

De wind trekt aan naar matig en gaat uit het zuidwesten waaien (3 tot 4 Beaufort). Ze voert zachtere lucht aan met maxima van 18 tot 19 graden. In het oosten van Brabant lokaal misschien een 20 graden. Verder wisselen zon en wolkenpartijen elkaar af. Opnieuw blijft het droog.



Woensdag 5 oktober 2022

De wind wordt nog wat sterker, gemiddeld matig tot vrij krachtig (4 of 5 Beaufort) uit het zuidwesten. Lichte rukwinden tot 60 km/u zijn mogelijk. Verder start de dag zonnig, maar geleidelijk komen er wolken vanaf het westen. Pas tegen of in de avond valt er lokaal wat motregen of lichte regen. Voor de wolken uit wordt het 19 tot 20 graden. Lokaal is een 21 graden mogelijk.



Donderdag 6 oktober 2022

Op het kleine inzinkinkje van woensdagavond volgt een snel herstel. Donderdag opnieuw droog weer en overwegend zonnig met onschuldige wolken. Maxima reikend naar 18 of 19 graden.



Zo was het weer zondag 2 oktober 2022

Maximumtemperatuur: 19,0 graden

Minimumtemperatuur: 9,3 graden

Neerslag: 2,8 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 3 oktober 2022 om 14:00 uur