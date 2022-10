Rat Verlegh Stadion kleurt toch geen oranje, oefenduel afgelast

BREDA - De OranjeLeeuwinnen spelen aanstaande donderdag niet in het Rat Verleghstadion tegen Zambia. “Ondanks vele inspanningen van de Nederlandse en Zambiaanse bonden en betrokken politieke instanties, is het helaas niet gelukt om Zambia naar Nederland te laten komen voor de wedstrijd die op 6 oktober gepland stond, in het stadion van NAC Breda”, laat de KNVB weten.

Direct na de kwalificatie voor het WK op dinsdag 6 september is gekeken naar de invulling van de interlandperiode in oktober. Hierbij is gekeken naar beschikbaarheid, niveau en speelstijl van mogelijke tegenstanders, waarna Zambia door de KNVB is gecontacteerd.

“Helaas bleek vorige week dat de visaprocedure langer in beslag nam dan aanvankelijk gedacht. Ondanks inspanningen van de KNVB, de Zambiaanse bond en betrokken Ministeries werd vandaag duidelijk dat het niet mogelijk is voor het Zambiaanse team om tijdig naar Nederland te reizen”, aldus de KNVB.

In de tussentijd heeft de KNVB gezocht naar een vervangende tegenstander, maar helaas is die op deze korte termijn niet gevonden. Het Rat Verleghstadion zal donderdag dus geen oranje kleuren door de vele fans van de Oranje Leeuwinnen. Fans die een kaartje voor de wedstrijd hebben gekocht krijgen persoonlijk bericht met informatie over de restitutie van hun ticket.