John Meeuwissen legt voorzitterschap BAK per direct neer

PRINSENBEEK - De voorbereidingen van het 57e seizoen van de BAK van Boemeldonck zijn in volle gang. Tijdens de start hiervan is gebleken dat John Meeuwissen wegens gezondheidsredenen per direct zijn functie als voorzitter en bestuurslid neerlegt.

“Allereerst is dit natuurlijk slecht nieuws voor John en wij hebben dan ook alle begrip voor zijn keuze en wensen hem sterkte toe in zijn herstel”, laat de BAK in een verklaring weten. “Dat wij John enorm bedanken voor zijn geweldige inzet, zeker in de bijzondere afgelopen karnavalsjaren (storm, Corona en Pinksterkarnaval), staat buiten kijf.”

Thomas van Gool zal Meeuwissen vervangen. “Wij denken binnen het bestuur met Thomas van Gool een passende oplossing te hebben gevonden voor deze onverwachte situatie en gaan met veel vertrouwen verder met de voorbereidingen van het 57e seizoen.”