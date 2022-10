De kinderboekenweek gaat van start: Gi-ga-groen!

BREDA - De Kinderboekenweek gaat vandaag van start. De kinderboekenweek heeft als thema Gi-ga-groen! en vindt plaats van 5 t/m 16 oktober.

De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. Het thema van deze editie is Gi-ga-groen.

Andy Griffiths en Terry Denton, bekend van de populaire De waanzinnige boomhut-reeks, maakten als eerste buitenlandse auteur en illustrator het Kinderboekenweekgeschenk voor de 68ste Kinderboekenweek. Met hun humoristische boeken hebben Andy Griffiths en Terry Denton heel veel kinderen het plezier van lezen laten ontdekken. Het Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau gedaan door de boekwinkel tijdens de Kinderboekenweek bij aankoop van ten minste 12,50 euro aan kinderboeken. Het prentenboek is tijdens de Kinderboekenweek te koop voor een aantrekkelijke prijs.

Nieuwe Veste

Bij Nieuwe Veste wordt van alles georganiseerd in het kader van de Kinderboekenweek. Zo gaan kinderen vandaag vanaf Wijkbibliotheek Noord met een prentenboek op avontuur in de natuur. Hetzelfde evenement wordt 12 oktober georganiseerd vanaf wijkbibliotheek Zuid. De Bredase kinderenboekenschrijver Jacques Verzijl leest 12 oktober in Wijkbibliotheek Noord voor uit eigen werk. En op 9 oktober zijn er vier verschillende voorleesmomenten bij Boerderij Wolfslaar tijdens de Grote Groene Doemarkt die daar wordt georganiseerd.

Ga voor meer informatie over alle activiteiten naar de website van de Nieuwe Veste.