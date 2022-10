Twee panden vol drugs: ‘We moeten de signalen van ondermijning herkennen’

BREDA - Twee panden vol drugs en veel signalen van ondermijning. Daar liepen medewerkers van de gemeente Breda en van drie woningbouwcoöperaties dinsdag tegen aan. Gelukkig was het een training en geen realiteit.

In de strijd tegen ondermijning is samenwerking van cruciaal belang. Op (inter)nationaal niveau, maar zeker ook op lokaal niveau. Uiteraard is dit nodig voor de aanpak van deze criminaliteit maar ook om de leefbaarheid in wijken te verhogen. Belangrijk is dat medewerkers van organisaties die vaak in die wijken komen de signalen herkennen. Om die reden hebben de gemeente Breda, drie woningbouwcoöperaties (Wonen Breburg, Laurentius en Alwel) en de politie op dinsdag 4 oktober 2022 een gezamenlijke trainingsdag georganiseerd.

De politie had een pand aan de Burgerhof zodanig ingericht dat er genoeg signalen te herkennen waren die wezen op ondermijnende criminaliteit. De wijkagenten, medewerkers van de gemeente en van de woningbouwcoöperaties gingen in groepjes naar binnen alsof ze een controle hielden. Ze moesten de signalen zien en daar naar handelen. Dat viel nog niet mee. Een ander pand in die straat was ingericht als drugslab ter lering voor iedereen die meedeed aan de trainingsdag. Experts van de politie deelden hun kennis en ervaring over dit onderwerp.





“Deze dag is een groot succes”, vertelt een synthetische drugsexpert en mede organisator van de training. “Niet alleen omdat we veel informatie en kennis kunnen delen maar ook om de samenwerking te vinden. We leren elkaar zo kennen en daar hebben we in de toekomst veel profijt van. De aanpak van ondermijning is een zaak van ons allen. We zijn collectief verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in (woon)wijken.”