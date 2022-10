Hond Baloe uit Breda uitgeroepen tot Huisdier van het Jaar 2022

BREDA - Hond Baloe uit Breda is uitgeroepen tot het Huisdier van het Jaar 2022. Dit werd bekend gemaakt tijdens het (Huis)Dier van het Jaar-feest in One Planet. Het is de tweede keer dat Kidsweek deze prijs uitreikt.

De hond van baasjes Hanne (11) en Otje (9) werd enkele weken terug genomineerd voor de prijs. Gisteren, tijdens Dierendag, werd bekend gemaakt dat hun hond gewonnen heeft.

Baloe werd genomineerd omdat hij een bijzondere daad had verricht. “Baloe is een echte held”, aldus Hanne en Otje. “Tijdens een rondje door het bos rook hij plots iets. In een sloot vond hij 21 cavia’s. Die waren daar achtergelaten. Nadat Baloe deze beestjes had gevonden, hebben we de dierenambulance ingeschakeld. De cavia’s zijn meegenomen en kwamen terecht in het asiel. Zo werden alle cavia’s gered door onze hond!”

Baloe kreeg de meeste stemmen en wint daarmee een tekening in Disney-stijl gemaakt door Isa Bredt.

Kidsweek

Kidsweek biedt kinderen van 7 tot 12 jaar toegankelijk, betrouwbaar en relevant nieuws uit Nederland en de rest van de wereld en verschijnt wekelijks in een oplage van 63.000 ex. Ook kunnen kinderen elke dag terecht op kidsweek.nl en social media.