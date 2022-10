Stralende kick-off van NAC Street League bij het Rat Verlegh Stadion

BREDA - Zo’n duizend leerlingen van groepen 7 en 8 uit Breda hebben zich vanochtend verzameld op de P5 bij het Rat Verlegh Stadion. Daar vond namelijk de kick-off van de NAC Street League plaats. “De street league is veel meer dan alleen voetbal”, legt Ilse Kleinjan van NAC Maatschappelijk uit. “Het gaat echt om het stimuleren van positief gedrag.”

Het was vanochtend een drukte van jewelste op de P5 naast het Rat Verlegh Stadion. Zo’n duizend leerlingen van in totaal 16 verschillende Bredase basisscholen kwamen daar samen voor de kick-off van de NAC Street League. Op het terrein waren verschillende spellen voor hen klaargezet. Zo konden de leerlingen spandoeken maken, ballen schieten bij een snelheidsmeter, kegelvoetballen, gaten schieten én natuurlijk waren er meerdere velden waar partijtjes werden gespeeld. De 10-jarige Lotte van basisschool Hoogakker is dan ook erg enthousiast. “Ik heb super veel zin in alle activiteiten. Ik zit zelf op voetbal in een meidenteam”, vertelt ze vrolijk.

Scholen

Eén van de deelnemende basisscholen is dus Hoogakker uit de Haagse Beemden. Lerares Leonore is enorm enthousiast over het programma, waaraan de school sinds vorig jaar meedoet. “Het programma is gericht op gezond leven. Zowel qua bewegen, als mentaal. Dat vind ik er enorm sterk aan. En waar ik zelf heel groot voorstander van ben, is dat sportief gedrag wordt beloond. Dus bijvoorbeeld iemand helpen opstaan als hij valt, en je netjes gedragen tegenover de scheidsrechter. Dat is echt een mooie les.”

Ook Griffioen uit Prinsenbeek is aanwezig. Die school doet al jaren mee met de Street league, en is vanochtend aanwezig met zo’n 60 leerlingen uit groep acht. Leraar Sander is enthousiast over het initiatief van NAC Maatschappelijk. Zijn school doet al jaren mee. Naast alle sportieve activiteiten die een onderdeel zijn van het programma, is er ook een maatschappelijk deel gericht op workshops in de klassen. “Het maatschappelijke deel van de NAC Street League vind ik heel sterk. NAC Maatschappelijk komt dan echt in de klas, en geeft workshops over bijvoorbeeld mediawijsheid. Dat is een onderwerp dat voor kinderen van deze leeftijd heel belangrijk is. En de manier waarop NAC dat invult, is heel erg mooi.”

Daarnaast vindt Sander het goed om te zien dat de leerlingen andere klassen en scholen ontmoeten tijdens de Street League. “Wij zijn natuurlijk een school in Prinsenbeek, en je ziet dat de kinderen dus ook veel in het dorp zijn. Maar volgend jaar gaan ze natuurlijk naar de middelbare school. Dit is voor hun een mooie en leuke manier om alvast hun horizon te verbreden.”

Magie

Voor Ilse Kleinjan van NAC Maatschappelijk is het vanochtend een mooi moment als het startsein is gegeven en de leerlingen vol enthousiasme zijn begonnen aan de activiteiten. “In totaal doen 16 basisscholen en 8 middelbare scholen mee aan de NAC Street League. Voor ons is dit programma een heel mooie manier om te werken aan onze doelstelling, namelijk positief gedrag stimuleren in de naam van NAC. Dus zowel op het gebied van sporten en bewegen, maar bijvoorbeeld op het gebied van je sportief gedragen en anderen helpen.” Voor Ilse is het mooi om te zien wat de kracht van de naam van NAC is. “NAC heeft voor kinderen iets magisch. Ze vinden het geweldig om hier te zijn, en bijvoorbeeld NAC-spelers te ontmoeten of een rondleiding te krijgen in het stadion.” En dat beaamt ook Leonere van de Hoogakker. “Ik kan in de klas wel zeggen: Het is slecht om energydrank te drinken. Maar als een NAC-speler het komt vertellen, dan dringt het bij de kinderen toch wel wat beter door”, vertelt ze lachend.