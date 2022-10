Huizenprijzen dalen in Breda, terwijl het woningaanbod toeneemt

BREDA - De huizenprijzen in Nederland zijn dit kwartaal gedaald met 5,8 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022, zo blijkt uit de kwartaalanalyse van de NVM. Met deze daling zijn de prijzen van woningen bijna op hetzelfde niveau als eind 2021.

Naast de prijsdaling is er sprake van een stijging in het aanbod, hierdoor krijgt de koper nog meer ruimte op de woningmarkt. In Breda is het woningaanbod in het derde kwartaal van 2022 gestegen naar 342. Dat is 16 procent hoger dan een eerder kwartaal in deze gemeente.





Meer ruimte en kansen voor kopers

Makelaar Geraldine Schouten van Hendriks Makelaardij licht toe: “De stijging van aanbod gaat hand in hand met een daling in verkoopprijzen. Dit zorgt ervoor dat de woningzoeker meer keuze heeft dan voorheen. Zo kon een koper in Breda vorig kwartaal nog kiezen uit 294 woningen, dat is nu gestegen naar 342 woningen.”

In Breda werd in het derde kwartaal van 2022 gemiddeld 426.000 euro betaald voor een woning, dit is een daling van 7,9 procent ten opzichte van vorig kwartaal. Eind 2021 betaalde kopers voor een woning in Breda een bedrag van 420.000 euro. Landelijk zijn de prijzen ten opzichte van vorig kwartaal gedaald met 5,8 procent. Makelaar Schouten zegt: “Met deze prijsdaling zijn de prijzen van woningen in Nederland nu bijna op hetzelfde niveau als eind 2021.”





Ontwikkelingen op de woningmarkt

Het aanbod van te koop staande woningen in Nederland stijgt. In het derde kwartaal zijn circa 32.500 woningen verkocht. Dat is 22 procent minder dan een eerder kwartaal. Een woning staat in Nederland nu gemiddeld 27 dagen te koop, waar dit een kwartaal geleden nog 23 dagen betrof.