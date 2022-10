Weerbericht Breda: ‘Aanhoudend rustig najaarsweer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 7 oktober en de komende dagen.

Een hogedrukgebied boven het vasteland van Europa zorgt voor rustige omstandigheden. Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag passeert een afzwakkend koufront. Daarna bouwt zich vanuit het westen een nieuw hogedrukgebied op. Het blijft dan ook meestal aangenaam en rustig herfstweer.



Vrijdag 7 oktober

Er hangen wolkenvelden boven Brabant. Regen wordt overdag echter niet verwacht. Soms komt de zon tevoorschijn. De zuidwestenwind is zwak tot matig met gemiddeld 2 of 3 Beaufort. Maxima rond de 16 graden.

Later op vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag valt er wat motregen en/of lichte regen. De wind trekt aan naar vol matig, gemiddeld 4 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 8 oktober

Wolkenvelden, maar ook nu en dan zon. Droog weer bij een matige noordwestenwind (3 of 4 Beaufort). Middagtemperaturen rond 16 of 17 graden.



Zondag 9 oktober

De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig met 2 of 3 Beaufort. Verder zonnig, soms met wat wolkenvelden. Maxima rond 17 tot 18 graden.



Maandag 10 oktober en dinsdag 11 oktober

In grote lijnen weinig verandering. Wolkenvelden, maar ook zonnige momenten. Droog. Wind zwak tot matig uit west of noordwest en middagtemperaturen rond de 16 of 17 graden.



Zo was het weer donderdag 6 oktober 2022

Maximumtemperatuur: 18,2 graden

Minimumtemperatuur: 9,4 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 7 oktober 2022 om 10:00 uur