Grote expositie met zo’n 20 bekende kunstenaars bij Pier15 Skatepark

BREDA - In het weekend van 21, 22 en 23 oktober leent het skatepark van Pier15 zich voor de expositie Alias, een grote tentoonstelling met zo’n 20 lokaal en internationaal bekende kunstenaars. “Kijk je ogen uit bij het werk van toonaangevende makers uit de wereld van de street art en daar voorbij”, aldus de organisatie.



In 2006 en 2013 brachten 10 kunstenaars met hun roots in de Bredase skateboard- en street art scene de expositie Alias. Een expositie die niet binnen de vaste kaders van culturele instellingen en galerijen paste. Een nieuw geluid in de Bredase kunstsector. De exposities waren een groot succes en het duurde dan ook niet lang voor de kunstenaars hun vleugels spreiden om te werken aan toffe projecten over de hele wereld.



Nu, 12 jaar later, komt Alias thuis. “Met een volwassen geworden knaldrang wordt er met Alias Pier15 Take-Over uitgepakt. Gedurende het weekend tonen zo’n 20 Nederlandse topkunstenaars hun werk in het skatepark. Maar dat niet alleen; je wilt het hele weekend nergens anders zijn dan bij Pier15: op vrijdag het openingsfeest, een clubavond op zaterdag en performances op zondag. Allemaal uit liefde voor de kunst”, aldus de organisatie.

Weekend- en dagtickets zijn te koop via de website. Hier vind je ook meer informatie over het programma en de kunstenaars.

Exposanten

Bobeus, Handiedan, Merling Meijer, Michiel van der Zanden, Nanne Meulendijks, Olivier Schimmel & Marcel Thelen, Onno Poiesz, Out of Line: Super A + Quatch Nawas + Tripl, P.Winkel, Pascal Bastiaenen, Rutger Termohlen, Studio Pogo, SunkOne, Zenk One