Nieuw Van der Valk Hotel bij Breepark is stap dichterbij

BREDA - Het nieuwe Van der Valk Exclusive Hotel bij Breepark is weer een stap dichterbij. Het college heeft na het afronden van het haalbaarheidsonderzoek besloten medewerking te verlenen aan het plan. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Het beoogde hotel zal bestaan uit zes en vijf bouwlagen van zo’n 24 meter hoog en bestaat uit ongeveer 170 hotelkamers. Verder zullen er bijbehorende voorzieningen zijn zoals een aantal zalen voor vergaderingen en evenementen, wellness voorzieningen, een restaurant en parkeerplaatsen. Uitgezonderd de aansluiting op het fietspad langs de A27 wordt het hotel verder geheel ontsloten via het Breepark terrein.

Behoefte

Dat er behoefte is aan een dergelijk hotel op die locatie langs de A27 blijkt uit het behoefteonderzoek dat Van der Valk heeft uitgevoerd. Het hotel sluit goed aan bij de faciliteiten en evenementen die op Breepark plaatsvinden. Ook de uitvalsbasis aan de A27 draagt hieraan bij. Bovendien past het initiatief binnen het hotelbeleid. “Geconstateerd wordt dat het hotel een kwalitatieve toevoeging is op het huidige hotelbestand in de regio en het hogere segment zal bedienen. Ook kwantitatief is er ruimte voor extra hotelkamers in dit segment”, schrijft het college aan de raad. Ook vanuit omwonenden kan het plan op draagvlak rekenen, blijkt uit de omgevingsdialoog die heeft plaatsgevonden.

Voor de beoogde ontwikkeling wordt een anterieure overeenkomst met Van der Valk gesloten, zodat het gemeentelijk kostenverhaal verzekerd is.