Winterhaven opent weer de deuren, maar met een stuk minder heaters

BREDA - Het horecaconcept Winterhaven gaat weer de deuren openen aan de Haven in Breda. “Na het daverende succes van vorig jaar zijn we vol enthousiasme bezig met de voorbereidingen voor het aanstaande winterseizoen”, vertelt René de Vos. De energiecrisis raakt het concept echter wel. Daarom zullen er minder heaters staan, en juist extra dekentjes geregeld.

Het populaire winterproof terras Winterhaven keert terug. Dit jaar haken er meerdere ondernemers aan met hun eigen overkapping. René de Vos, uitbater van de Huiskamer, is blij dat het winterconcept terugkeert. “Enorm fijn dat de gemeente het dit jaar weer mogelijk maakt om dit gave concept dat vorig jaar het levenslicht zag, verder uit te werken. Hopelijk is dit naar de toekomst toe een blijvertje. We gaan er een mooie winter van maken! “

Energie

Het overdekte winterterras werd afgelopen jaar verwarmd met vele heaters. En dat roept met de huidige energiecrisis wel vragen op. Winterhaven heeft daarom diverse maatregelen genomen. Zo zullen de openingstijden worden verkort om het energieverbruik te besparen. Er worden 50 procent minder gasheaters geplaatst, en 20 procent méér elektrische heaters. Winterhaven verkort de tijd dat de heaters aanstaan en de intensiteit daarvan. En in samenwerking met brouwerijen zijn er meer dekentjes geregeld voor gasten. “Met deze maatregelen hopen we richting de 40 procent energie te besparen ten opzichte van vorig jaar, waar de landelijke oproep van het kabinet zich richt op 10 procent. En last but not least roepen we gasten ook op: dikke trui aan, jas mee en genieten van een heerlijke warme chocomel!

Andere verbeteringen

De reacties op de eerste editie in 2021 waren uitermate positief. Maar er waren ook verbeterpunten. Daar zijn de ondernemers mee aan de slag gegaan. “De focus dit jaar ligt vooral op de uitstraling aan de buitenkant, zodat deze recht doet aan het decor van de historische binnenstad. Zo hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om vergroening aan te brengen aan de buitenzijde, maar ook om de winddichte wand langs het water doorzichtig te houden zodat het zicht op de historische vishal niet belemmerd wordt.”

Ook dit jaar is het interieur weer tot stand gekomen met behulp van Maaike Graafland van De Interieurbar. De Keuken zorgt dit jaar weer voor de hapjes. Nieuw dit jaar is hun uitgebreide shared lunch- en diner concept ‘Tafeltje Vol’. En voor de bierliefhebber wordt goed gezorgd met maar liefst 90 speciaal bieren op de kaart.

Wethouder binnenstad Carla Kranenborg - Van Eerst is enthousiast over de terugkeer van Winterhave. “Breda bruist! Dat zien we ook deze winter weer! Ik ben ook blij dat ondernemers op het punt van energie hun verantwoordelijkheid nemen. Mijn complimenten aan iedereen die dit mogelijk maakt!”

Winterhaven blijft staan tot 13 februari, waarna het plaatst maakt voor het Carnavalsconcept Kantje Boord.

Vergunning

In nauwe samenwerking met de gemeente Breda is het de horecaondernemers ook dit jaar weer gelukt om tot een vergunning te komen. Na een intensieve lobby van KHN is het mogelijk maken van winterproofterrassen vastgesteld in het herstelplan horeca, dat afgelopen mei gepresenteerd is. Dat zijn echter tijdelijke maatregleen. Er wordt een projectleider aangesteld binnen de gemeente Breda die gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor winterproof terrassen wanneer de tijdelijke maatregelen voorbij zijn.