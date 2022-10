Een gratis kwartetspel bij de milieustraat en kringloopwinkel vanwege Wecycleweek

BREDA - Op 14 oktober is het voor de vierde keer internationale E-waste Day. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht wordt gegeven aan het belang van recyclen. In Nederland wordt hierbij stilgestaan van 10 tot en met 16 oktober met de Wecycleweek. In het kader van die week kunnen Bredanaars komende dagen gratis een kwartetspel ophalen wanneer zij een oud apparaat inleveren bij een recyclepunt.

Oude of kapotte elektronische apparaten worden vaak weggegooid terwijl ze nog zeer bruikbare materialen bevatten. Het is volgens de initiatiefnemers van deze week dan ook belangrijk dat mensen meer bewust worden van de mogelijkheden rondom het recyclen van hun oude of zelfs kapotte apparaten. Daarom krijgen mensen die in deze week een apparaat inleveren bij een officieel recyclepunt, zoals de gemeentelijke milieustraat of een Kringloopwinkel, gratis het ‘Wecycle kwartetspel’.

“Het spel is naast leuk ook informatief”, laat de organisatie van de week weten. “Het deelt op een speelse manier kennis over de circulaire economie en laat zien hoe apparaten een tweede leven gegeven kan worden. Door bijvoorbeeld hergebruik of als nieuwe grondstof.” Het kwartetspel is ook verkrijgbaar bij kinderboerderijen met een Wecycle inleverbak tegen inlevering van een klein recyclebaar apparaat, zoals een oude lamp.

De actie loopt de hele week, maar voor het gratis kwartetspel geldt: op = op.