Breda decor voor nieuwe Netflix-serie ‘Knokke off’

BREDA - De opnames voor een nieuwe Netflix-serie met onder andere Anna Drijver in de hoofdrol vonden afgelopen week plaats aan de Beukstraat in Breda.

De serie met de werktitel ‘Knokke Off’ gaat over een vriendengroep die hun zomer doorbrengt aan de Belgische kust. De 10-delige serie wordt in 2023 in Nederland op Netflix verwacht en zal in België worden uitgezonden op de Vlaamse tv-zender Eén / VRT.

Knokke off is een productie van Dingie voor VRT en Netflix in samenwerking met Dutch FilmWorks.