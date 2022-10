Bekeuring voor tweetal op terrein oude Amphia Ziekenhuis

BREDA - Twee mensen zijn door de politie bekeurd omdat zij zich vanmorgen bevonden op het terrein van het oude Amphia Ziekenhuis. Het is namelijk verboden om hier te komen, zo geeft de poltie ook aan.

De politie kreeg al vroeg in de ochtend een melding binnen over twee mensen die zich op het terrein van het oude Amphia Ziekenhuis bevonden. Het is verboden om hier te komen en dus ging enkele agenten van Politeteam Markdal op het incident af.

Ter plaatse troffen zij, na even zoeken, inderdaad twee mensen aan op het terrein. Het tweetal is hiervoor bekeurd.