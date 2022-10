Lekkende leiding in winkelcentrum de Burcht

BREDA - In winkelcentrum de Burcht hing vanochtend een vreemde stank. De oorzaak bleek een lekkende leiding te zijn. Een monteur is opgeroepen om het een en ander te repareren.

In winkelcentrum de Burcht is vanochtend de brandweer ter plaatse gekomen voor een melding over een stank. De supermarkt Jumbo werd hierop ontruimd en de brandweer verrichte hier metingen.

Twee ambulances zijn ter plaatse gegaan, het persooneel controleert medewerkers van de supermarkt. De beide ingangen van het winkelcentrum zijn dicht en de politie stuurt iedereen terug die naar binnen wil.

De oorzaak is een lekkende leiding, een monteur is opgeroepen om het een en ander te repareren. Er raakte niemand gewond.