Roy Kortsmit genomineerd voor beste keeper 1e periode

BREDA - NAC-doelman Roy Kortsmit is genomineerd voor beste keeper van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie. De doelman maakt hiermee kans op een welbekend Bronzen Kampioensschild.

De eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie loopt op zijn einde en daarom is het weer tijd om de Bronzen Kampioensschilden uit te reiken. Fans bepalen de Beste Speler én Beste Keeper van de 1e periode. Voor de verkiezing van beste keeper is NAC-doelman Roy Kortsmit één van de genomineerden.

Naast Kortsmit zijn Nigel Bertrams (FC Eindhoven), Michael Brouwer (Heracles Almelo) en Romain Matthys (MVV Maastricht) genomineerd.

De genomineerden zijn gekozen door de aanvoerders en trainers van de Keuken Kampioen Divisie-clubs. De supporters hebben de beslissende stem in de verkiezing.

Stemmen

Stemmen kan via de website, onderaan de pagina vink je de keeper of speler aan en je geeft je gegevens op. Stemmen kan tot uiterlijk woensdag 12 oktober 17:00 uur. Stemmers maken ook meteen kans op een officiële Derbystar wedstrijdbal.

De winnaars van de Bronzen Kampioensschilden worden op vrijdagavond 14 oktober tijdens de uitzending van ‘Voetbal op Vrijdag’ op ESPN bekendgemaakt.