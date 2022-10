Waterschap trekt alle onttrekkingsverboden in West-Brabant in

BREDA - Vanaf maandag 10 oktober worden alle onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingetrokken. De onttrekkingsverboden werden in de zomer ingevoerd vanwege de droogte.

Als gevolg van de gevallen neerslag en minder verdamping in de afgelopen weken zijn de afvoeren voor de deelstroomgebieden weer enigszins hersteld, laat Waterschap Brabantse Delta weten. Voor de komende periode wordt wisselvallig weer verwacht. Er wordt geen watervraag meer verwacht. Daarom heeft het Waterschap de onttrekkingsverboden die golden in West-Brabant allemaal ingetrokken.

Waarom een onttrekkingsverbod

Het waterschap stelt een onttrekkingsverbod in wanneer het waterschap verdere daling van het waterpeil wil voorkomen en voldoende watervoorraad wil behouden voor de warme en droge periode die nog komt. Door lage waterstanden kan er namelijk schade aan oevers en kades worden aangericht. Daarnaast is er kans op een verslechtering van de waterkwaliteit, doordat door de hoge buitentemperatuur het water opwarmt. Hierdoor bevat het water minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren. Er zijn twee verschillende verboden voor de onttrekking van oppervlaktewater. Een verbod op grasland betekent dat het onttrekkingsverbod geldt voor de beregening van grasland uit oppervlaktewater. Een totaalverbod wil zeggen dat er een totaal onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater is.