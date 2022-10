Zo staat Breda stil bij Coming Out Day

BREDA - Net zoals veel andere Nederlandse gemeentes staat Breda vandaag stil bij Coming Out Day. Zonder regenboogbank, want die is tot teleurstelling van wethouder Diversiteit Marike de Nobel vernield. Maar onder andere met een avond in de Nieuwe Veste en met de regenboogvlag die bij het Stadskantoor wappert besteedt Breda aandacht aan de dag.

Op 11 oktober wordt over heel de wereld Coming Out Day gevierd. Op die dag wordt extra aandacht gevraagd voor de acceptatie van LHBTIQ+’ers. Ook Breda staat uitgebreid stil bij de dag. Zo wordt de regenboogvlag op meerdere plekken in de stad gehesen. De grote regenboogvlag bij het stadskantoor hangt er al sinds 4 oktober. Toen werd de vlag gehesen vanwege diversity day, en die vlag blijft deze gehele week nog hangen. “Op Diversity Day hebben we de vlag gehesen. We hadden toen keuze uit een kleine of een heel grote vlag, en het is niet te missen dat we voor de grote hebben gekozen”, vertelt wethouder De Nobel. “Het is heel belangrijk om het belang van coming out day en de acceptatie van LHBTI’ers als gemeente uit te dragen.”

Lezing

Verder is er vanavond in de Nieuwe Veste een avond met cultureel antropoloog Luc Brant. Hij geeft de gratis toegankelijk lezing ‘Sporen van Seksuele, Sekse en Genderdiversiteit in West-Brabant’. Daar zal ook wethouder de Nobel bij aanwezig zijn. Cultureel antropoloog Luc Brant geeft tijdens deze lezing een sneak preview van zijn onderzoek naar seksuele, sekse- en genderdiversiteit in West-Brabant. Als specialist in taboeonderwerpen geeft hij inzicht in de collecties van Stadsarchief Breda.

Regenboogbank

De regenboogbank was één van de manieren waarop Breda heel het jaar door aandacht gaf aan het belang van acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. De vlag op die bank werd recentelijk echter dusdanig vernield, dat deze niet meer gerepareerd kan worden. Ook het regenboogpad in het Valkenberg is inmiddels vervaagd. In de gemeenteraad is een motie aangenomen voor een nieuw, duurzaam alternatief.