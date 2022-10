Onderzoek naar asbesthoudende grond bij de Brede School in Bavel

BAVEL - Bij het uitvoeren van werk in de openbare ruimte grenzend aan de Zuster Boomaarsstraat in Bavel, zijn asbesthoudende deeltjes in en op de grond zijn gevonden. Het gaat om een locatie naast de Brede School, in de omgeving van Basisschool de Spindel en de Toermalijn. De gemeente Breda heeft direct opdracht gegeven om het terrein met hekwerken af te zetten.



Het terrein grenzend aan de Zuster Boomaarsstraat is na de vondst van asbesthoudende deeltjes afzet. Op woensdag 12 oktober start het bodemonderzoek.

Wat gebeurt er nu

Er start op woensdag 12 oktober een bodemonderzoek door milieudeskundigen van een gecertificeerd bureau. De medewerkers van het onderzoeksbureau voeren het onderzoek uit volgens de geldende regels. Zo dragen zij onder andere wegwerp-overalls. Dit zegt nog niets over de aanwezigheid van asbest. Het gedeelte dat nu is afgezet met bouwhekken, grenzend aan de Zuster Boomaarsstraat, is de onderzoekslocatie. Ook is er ook een gebied afgezet op de zogenaamde ‘groene long’ (het tegenover gelegen grasveld aan de Kapittelhof). Tijdens het uitvoeren van werk zijn hier ook puinresten gevonden. Dit gedeelte wordt op een later moment verder onderzocht.

De gemeente en het onderzoeksbureau doen hun uiterste best om binnen enkele weken de resultaten van het onderzoek bekend te kunnen maken. Afhankelijk van deze resultaten neemt de gemeente vervolgstappen.

Gebruik van het terrein

De voorzorgsmaatregel om het terrein aan de Zuster Boomaarsstraat af te zetten, is vooral genomen om te voorkomen dat kinderen op het terrein lopen, laat de gemeente weten. Tegelijkertijd is het de aanduiding om aan te geven welke delen van het terrein betrokken worden bij het bodemonderzoek. De mogelijkheid bestaat dat tussen puindeeltjes ook asbesthoudende deeltjes liggen.

Gele lijn is het terrein waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zwarte lijn is het terrein dat is afgezet met hekken en waar het grondonderzoek gaat plaatsvinden. Het tegenover gelegen grasveld staat niet op het kaartje.