Veggie Fest: Een vegetarische proeverij door Bredase studenten

BAVEL/ BREDA - Binnenkort alleen nog maar hamburgers gemaakt van bloemkool? Studenten van de opleiding Commerciële Economie – Creative Marketing Concepts organiseren op 11 oktober ‘Veggie Fest’, een vegetarische proeverij bij Korenmolen de Hoop in Bavel, speciaal voor studenten, met als doel ze bewust te maken van hun eetgewoonten en om ze te activeren meer vegetarisch te eten.



Deze duurzame High Tea heeft als doel om studenten kennis te laten maken met de vegetarische keuken. Hierbij zullen er allerlei kleine hapjes geserveerd worden die eenvoudig zijn om te maken, zodat studenten deze na afloop van het evenement thuis gemakkelijk zelf kunnen bereiden. Tijdens de proeverij zal er informatie gegeven worden over de voedselindustrie, waarbij studenten meer inzicht kunnen krijgen in de gevolgen van het eten van vlees en wat de bijdrage is voor de wereld als men meer vegetarisch eet.



“Vegetarisch eten is belangrijk voor een gezonde levensstijl. Een vegetarisch voedingspatroon is minstens even gezond als eentje met vlees. Sterker nog: er is zelfs wetenschappelijk aangetoond dat voeding met veel vlees ongezond is. Een beter milieu begint bij jezelf en vegetarisch eten is daarbij een goede stap. Vegetarisch eten draagt bij aan een goede en gezonde leefomgeving. Ook zorgt vegetarisch eten voor minder gebruik van water, minder ontbossing en zorgt voor een lagere uitstoot van broeikasgassen die weer verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering”, legt Pien Schouten namens de organisatie uit. “Wanneer je een vleeseter bent eet je gemiddeld 1167 dieren in je leven en dan zijn vissen en schelpdieren nog achterwege gelaten.”



Het evenement vindt plaats op dinsdag 11 oktober van 17:30 tot 21:00 bij Korenmolen de Hoop in Bavel. Een kaartje kost €5 en zijn te bestellen via https://veggiefest.hesvio.nl