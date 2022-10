Weerbericht Breda: ‘Rustig en zacht oktoberweer’



BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 10 oktober en de komende dagen.

Tussen IJsland en Noorwegen ligt een lagedrukgebied. Een langgerekt koufront ervan, strekt zich uit tot over de Noordzee. In de loop van de middag zal het over Brabant trekken. Morgen, dinsdag dient zich een nieuwe hogedrukcel aan boven het zuiden van Engeland. Het zal zorgen voor opnieuw enkele dagen rustig en zacht oktoberweer.



Maandag 10 oktober 2022

In de ochtend hingen er hoge dunne wolkenslierten boven Brabant met ook nu en dan wat zonneschijn. Vanmiddag geraakt het geheel bewolkt vanuit het westen en valt er enige tijd lichte regen of motregen. Het koufront verzwakt, dus grote hoeveelheden worden niet verwacht. In het oosten van de provincie blijft de zon het langst aanwezig en kan het nog 18 of 19 graden worden. Ergens anders in de provincie wordt het ongeveer 16 of 17 graden maximaal. Tegen de avond wordt het in westelijk Brabant terug droog. Mogelijk dat daar nog even een kleurrijke zonsondergang tevoorschijn komt. De wind die eerst zwak uit het zuidwesten waait (2 Beaufort), wordt later op de dag matig (3 tot 4 Beaufort) uit het noordwesten.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 11 oktober 2022

Voor dinsdag ziet het er niet slecht uit. Het is droog met afwisselend zon en wolkenvelden. De wind waait zwak uit het noorden of noordwesten (2 Beaufort) bij maxima rond 16 of 17 graden.



Woensdag 12 oktober 2022

Het klinkt wat eentonig, maar woensdag in grote lijnen weinig verandering. Rustig herfstweer, er staat een zwak oostenwindje (1 tot Beaufort).

Droog met afwisselend zon en wolken. Middagtemperaturen reikend naar 16 of 17 graden.



Donderdag 13 oktober 2022

Een kleine verandering. De wind trekt aan naar matig (3 tot 4 Beaufort) en draait naar het zuidwesten. Het wordt met 18 graden iets zachter. Verder opnieuw droog met zon en wolkenvelden.



Zo was het weer zondag 9 oktober 2022

Maximumtemperatuur: 18,3 graden

Minimumtemperatuur: 3,5 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 10 oktober 2022 om 12:00 uur