Bewoners Brabantpark en Heusdenhout te zien in laatste aflevering Miljoenenjacht

BREDA - Vijftig gelukkige Bredanaars jagen vanavond op miljoenen in Postcode Loterij Miljoenenjacht. In de laatste aflevering van het seizoen zijn 50 deelnemers uit de wijken Brabantpark en Heusdenhout uitgenodigd om plaats te nemen in de studio.

Een spannend vooruitzicht voor vijftig gelukkige inwoners van Breda uit postcodegebied 4817. In de laatste aflevering van dit seizoen nemen zij plaats in de studio van Postcode Loterij Miljoenenjacht en strijden om prijzen tot wel vijf miljoen euro. Of de inwoners van Breda in de prijzen vallen, is zondag 16 oktober vanaf 19.55 uur te zien bij SBS6.



Over Postcode Loterij Miljoenenjacht

In Postcode Loterij Miljoenenjacht strijden vijfhonderd deelnemers van de Postcode Loterij uit tien Nederlandse wijken om verschillende grote prijzen. Eén van de aanwezige deelnemers neemt in de finale plaats aan de desk naast Linda de Mol om het ‘Gouden Koffer Spel’ te spelen. Diegene maakt met dit spel kans om een geldbedrag tot wel vijf miljoen euro te winnen.