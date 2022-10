Breeparkt viert 5-jarig bestaan en opent het Breepark Café

BREDA - Evenementenlocatie Breepark opende haar deuren voor het eerst in 2017 en bestaat nu 5 jaar. Daarom is er tijdens de herfstvakantieweek heel veel te doen voor jong en oud. Daarnaast zal op 15 oktober het nieuwe Breepark café openen.



“Wat als een droom aan de keukentafel ontstond is vanaf 2017 werkelijkheid geworden, dat jaar hadden we Tiësto al staan als eigen productie. Terugkijkend op de jaren kunnen we vooral trots zijn op de grote diversiteit aan evenementen die we hebben gedraaid; van ART Breda en de NK Ambtenarenloop, tot internationale TV producties en K3”, blikt Henry Martens, directeur Breepark, terug.



Waar Breepark nog in de toekomst veel meer wil gaan organiseren voor publiek, is de agenda ook veel gevuld met zakelijke producties. De aftrap deze herfst met de evenementen rondom het jubileum moeten hier richting aan gaan geven.De muziekliefhebbers kunnen in polonaise tijdens het grootse Oktoberfestival op zaterdag 22 oktober met Snollebollekes. Of op zaterdag 29 oktober helemaal in stijl naar Danza De Los Muertos, het Halloween feest geïnspireerd op het Zuid-Amerikaanse ‘dag van de doden’, met La Fuente. Show, special effects en circusacts waardoor beleving centraal staat bij dit feest. “Voor de kleinere feestgangers is er op woensdag 26 oktober Circus Snor, de Kinderkaravaan waar je zelf de gekste circusacts kunt leren. Of kom op donderdag 27 oktober naar de gratis minishows van de bekendste Nederlandse hondjes Woezel&Pip”, laat Breepark weten. Verder organiseert Kabonk diverse Halloween-activiteiten voor jong en oud.



Café Breepark

Nieuwe is café Breepark. Het café zal vanaf 15 oktober haar deuren gefaseerd gaan openen; eerst met het café gedeelte en later dit jaar zal ook het restaurant op de 1e verdieping haar deuren openen. Breepark Café zit in het Breeparkcomplex door de hoofdingang naar links en daar de trap op. Er is ruimte voor 160 personen.