Voor de vijftiende keer wordt het ‘Vierde Hoefijzer’ uitgereikt

BREDA - Het gonst in de talrijke kroegen en brouwerijen die Breda telt, want vandaag maakt café restaurant brouwerij De Beyerd bekend wie het Vierde Hoefijzer wint. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een Bredanaar die zich het afgelopen jaar extra verdienstelijk heeft gemaakt voor de Bredase biercultuur.

Die uitreiking gebeurt tijdens de aandeelhoudersvergadering van de brouwerij. Winnaars zijn onder andere Jan Laurijssen, Joppe de Bres, Merijn Dietvorst en in 2019 Niels de Vos. De prijs blijkt een impuls, want sinds die in het leven is geroepen in 2006 is het Bredase bierlandschap onherkenbaar veranderd, stelt de organisatie.

Dit jaar wordt de prijs voor de vijftiende maal uitgereikt. Dat gebeurt op woensdagavond 12 oktober tijdens het Aandeelhoudersgala van de Beyerd aan de vooravond van de Belgische Bierweek die wordt gehouden wordt van 15 oktober tot 23 oktober.

Aandeelhoudersgala

Omdat het door COVID dik drie jaar geleden is dat de aandeelhoudersvergadering wordt gehouden, pakt de organisatie van dit evenement dit jaar extra uit met een Aandeelhoudersgala. De Beyerd aan de Boschstraat 26 gaat woensdagavond op chique. Om de deelnemers te stimuleren hun ‘zondags pak’ aan te doen, wordt er die avond voor het eerst nóg een prijs uitgereikt: het ‘Gouden Bierviltje’ voor de best geklede gast.