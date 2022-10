Verkoop aantal woningen in Breda op laagste punt sinds 2014

BREDA - De krapte op de Bredase woningmarkt is in het derde kwartaal van 2022 wat afgenomen. Dat blijkt uit het ‘Rapport Sprekende Cijfers Woningmarkten’, van Van Sande Makelaars. Het aantal verkopen bereikte het laagste punt sinds 2014.

De aanleiding voor deze daling is de afgenomen rol van nieuwbouwwoningen in de verkoopdynamiek. Van de woningen die momenteel beschikbaar zijn, is zo’n 41 procent nieuwbouw. “Dit zijn vrijwel evenveel nieuwe appartementen als woonhuizen”, aldus Van Der Sande. Tussen de woningtypen bestaat een fors prijsverschil. Kopers betaalden gemiddeld 4310 euro per vierkante meter voor een appartement en 3710 euro per vierkante meter voor een woonhuis.

Starters

Starters zijn ondergemiddeld vertegenwoordigd in het koperspubliek. In de eerste helft van 2022 was 32 procent van de kopers een starter, dit is minder dan het landelijke gemiddelde van 39 procent.

Verkochte woningen

In het derde kwartaal van 2022 werden er in Breda 557 woningen verkocht.”Dit is een vergelijkbaar aantal als een jaar geleden”, aldus Van Der Sande. Het overgrote deel van de kopers is afkomstig uit gemeente Breda zelf. De gemiddelde verkoopprijs van een woning in Breda is momenteel 430.000 euro.

Etten-Leur

Veel inwoners afkomstig uit Breda wijken uit naar Etten-Leur voor het kopen van een nieuwe woning. In Etten-Leur is al meer dan vijf jaar op rij sprake van een krappe woningmarkt. Kopers betalen per vierkante meter woonruimte 880 euro meer dan drie jaar geleden. In de eerste helft van 2022 was maar liefst 1 op de 6 kopers in Etten-Leur afkomstig uit de gemeente Breda.