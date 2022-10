Gemeente Breda lanceert campagne tegen (steek)wapenbezit

BREDA - De gemeente Breda is een campagne begonnen tegen illegaal (steek)wapenbezit. Het aantal incidenten met steekwapens is de afgelopen jaren, vooral onder jongeren, toegenomen. In het spotje zijn ‘bekende Bredanaars’ te zien, waaronder Hardwell.

Door middel van een filmpje heeft de gemeente Breda gisteren een campagne gelanceerd tegen het bezit van (steek)wapens. In de video, die onder andere de gemeente via social media deelde, zijn een aantal Bredanaars te zien. Zij spreken zich uit tegen (steek)wapenbezit.

“Hier draait alles om de beat, niet om de beef”, zegt Robbert van de Corput, beter bekend als Hardwell. “Hier steken we alleen iets op van elkaar”, zegt Thomas Hanna, jeugdboa. Ook is tattoo-artist Roger Merlin Meijer te zien in de video: “Hier prikken we alleen op afspraak.” Anass Lamou, van Grote Broer/Grote Zus spreekt zich ook uit tegen (steek)wapenbezit. “Hier steken we alleen tijd in de toekomst.”

Steekincidenten

Al sinds 2020 maken Bredase politieke partijen zich zorgen over het toenemende aantal steekincidenten. Steeds vaker hebben jongeren rond met een mes op zak. Dat is een landelijke trend, die dus ook in Breda te zien is. Afgelopen jaren heeft dit ook vaak gezorgd voor steekincidenten onder jongeren. Zo werd er in 2020 een jongen neergestoken aan de Seringenlaan; een minderjarige verdachte werd aangehouden.