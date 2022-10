Politie op zoek naar getuigen na vondst Mercedesbusje vol drugsafval

BREDA - De politie trof gisteren een busje vol drugsafval aan in de Karel Doormanstraat in Boeimeer. Om verder te komen in het onderzoek, stelt de politie nu vragen aan getuigen.

Een geparkeerde witte Mercedes Sprinter zonder kentekenplaten trok dinsdagmiddag 11 oktober 2022 de aandacht van omwonenden van de Karel Doormanlaan in Breda. Na onderzoek door de politie bleek het voertuig volgeladen te zijn met zwaar giftig synthetisch drugsafval. Dit afval is vermoedelijk vrijgekomen bij de productie van amfetamine.