Treinreizigers tussen Breda en Den Haag kunnen voortaan met korting reizen buiten de spits

BREDA - Treinreizigers op het traject tussen Eindhoven en Den Haag (hieronder valt ook station Breda), kunnen binnenkort buiten de spits met korting reizen. In maart startte de NS een pilot om de drukte in de treinen, door middel van goedkopere kaartjes, te verspreiden. De NS is tevreden over deze pilot en besluit het NS Voordeel-ticket op het traject Eindhoven-Den Haag te blijven aanbieden.

Afgelopen maart startte de NS een pilot op het traject tussen Eindhoven en Den haag. “Onze reizigers zijn al gewend dat we korting geven als er gereisd wordt tijdens daluren, maar we gaan nu voor het eerst een korting op maat per treinrit aanbieden”, vertelde Tjalling Smit, binnen de Raad van Bestuur van NS verantwoordelijk voor treinkaartjes en abonnementen, destijds. “De pilot met NS Voordeel is dan ook een logische vervolgstap om meer mensen te stimuleren om met de trein te reizen en die tegelijkertijd beter te spreiden over onze treinen. En kijkend naar de huidige brandstofprijzen, biedt dit initiatief mogelijk voor veel reizigers uitkomst om voordelig tussen Den Haag en Eindhoven te reizen.”

NS voerde de pilot in om te testen of door middel van goedkopere tarieven de drukte in de trein meer zou verspreiden. “Neem bijvoorbeeld de Intercity die op maandag om 10.15 uur vertrekt vanuit Eindhoven naar Den Haag waarvan twee derde van de stoelen bezet is. Pak je dezelfde trein, maar twee uur later, dan is slechts een derde van de stoelen bezet. Reizigers die voor deze trein kiezen, kunnen daarom 30 procent korting krijgen”, aldus Smit.

Alle reizigers op traject Eindhoven Centraal-Den Haag Centraal (en ook tussengelegen stations zoals Rotterdam, Delft, Tilburg en Breda) konden aan de pilot meedoen en met korting reizen. Deelnemers hadden geen abonnement nodig om te reizen met NS Voordeel. Wel moesten zij minimaal één dag voor de reis een ticket aanschaffen.

Doorvoering

NS is tevreden over de pilot. “We hebben daarom besloten dat we het NS Voordeel-ticket op traject Den Haag-Eindhoven blijven aanbieden en onderzoeken welke trajecten zo snel mogelijk kunnen volgen.”