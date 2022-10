Bestuursvoorzitter Amphia stapt op na ‘uiten affectieve gevoelens richting medewerker’

BREDA - Olof Suttorp, bestuursvoorzitter van het Amphia ziekenhuis in Breda, stapt op. Dat meldt de woordvoering van het Bredase ziekenhuis vandaag. Suttorp zou recent affectieve gevoelens hebben geuit naar een medewerker die onbeantwoord zijn. “Van dat gedrag heb ik spijt.”

Olof Suttorp vertrekt als bestuursvoorzitter van Amphia. Na ruim veertien jaar leiding aan het Bredaas/ Oosterhoutse ziekenhuis te hebben gegeven, zal hij een nieuwe levensfase ingaan.

Suttorp: “De afgelopen jaren heb ik met veel plezier samen met veel collega’s kunnen bouwen - letterlijk en figuurlijk - aan een nieuw Amphia en daarin hebben wij veel bereikt. Ik kijk terug op een mooie periode in mijn carrière. Recent heb ik affectieve gevoelens geuit naar een medewerker die onbeantwoord zijn. Van dat gedrag heb ik spijt. In goed overleg met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is besloten dat ik mijn bestuurstaken zal neerleggen, in de wetenschap dat deze in goede handen zijn bij mijn collega’s Christianne Lennards en Ivo Vergouwen.”

Raad van Commissarissen voorzitter Wim Stalman: “Wij zijn Olof erkentelijk voor de resultaten die hij afgelopen jaren samen met alle Amphianen heeft behaald. Olof heeft zich bewezen als een kundig bestuurder en Amphia kan terugkijken op mijlpalen als de nieuwbouw, de JCI-accreditatie, het managen van de COVID19-crisis en de bestuurlijke herinrichting. Olof zal persoonlijk afscheid nemen van collega’s binnen en relaties buiten Amphia”.

De Raad van Commissarissen buigt zich de komende tijd over het profiel voor de voorzitter Raad van Bestuur. Nadat de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Bestuursraad en de Verpleegkundige Regieraad daarover zijn geraadpleegd, wordt de werving en selectie in gang gezet.