Meer dan 800 kilometer file: ‘Anderhalf uur vertraging op A27 door ongeluk’

BREDA - De ochtendspits is donderdagochtend zeer druk in Nederland. In totaal staat er meer dan 800 kilometer file, laat de ANWB weten. Eén van de wegen waar het vaststaat is de A27 vanaf Breda. Daar is meer dan 80 minuten vertraging.

Wie vanochtend de weg op gaat, moet rekening houden met forse vertraging. Momenteel staat er zo’n 850 kilometer file in Nederland. De reden daarvoor is het slechte weer en meerdere ongelukken.

Onder andere op de A27 van Breda in de richting van Gorinchem is een ongeluk gebeurd met grote vertraging tot gevolg. De linkerrijstrook is dicht en de file is inmiddels opgelopen tot ruim 90 minuten. En die vertraging loop nog op, meldt de ANWB.

Verder is het rond Breda ook druk op de A16 in de richting van Rotterdam. Daar staat momenteel zo’n 12 kilometer file.

Het is druk op de weg. Er staat meer dan 800 kilometer file in ons land. Bekijk voor vertrek de actuele verkeersinformatie via onze website. ?? https://t.co/gZVzF17HW6 pic.twitter.com/4dtxWqoi9J— ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) October 13, 2022