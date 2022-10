Bitterballen bij grote brandoefening bij Avans: ‘Studenten kunnen nog veel leren over brandveiligheid’

BREDA - Studenten van Avans hebben vanochtend massaal hun colleges moeten verlaten omdat het brandalarm ging. Maar toen zij buiten kwamen, werden ze verrast met bitterballen én een gesprek over brandveiligheid. Brandweer, Avans, woningcorporaties en gemeente werkten vandaag samen om de brandveiligheid in studentencomplexen te vergroten. “Ik laad zelf mijn telefoon op onder mijn kussen. De gevaren daarvan heb ik tot nu nooit geweten”, geeft studente Eva toe.

Brandweerman Tom Wintermans is blij met de Bredase samenwerking om studenten meer te leren over brandgevaarlijk gedrag. Want dat de studenten er veel van kunnen leren, daarvan is hij overtuigd. Zo waren er dit voorjaar nog meerdere branden in studentencomplexen in Breda, licht hij toe. Als alle studenten donderdagochtend buiten staan, gaan mensen in rode shirts met de tekst ‘jij laat je bitterbal toch ook niet alleen?’ het gesprek met ze aan. Uiteraard onder het genot van een bitterbal.

“We hebben gekozen om studenten vandaag te informeren aan de hand van drie speerpunten”, legt Wintermans uit. “Eén daarvan is het alleen achterlaten van de frietpan. Vandaar de bitterballen waar vandaag mee word rondgelopen. Een frituurpan moet je nooit alleen laten, omdat deze heel brandgevaarlijk is. Ook moet je zorgen dat je de deksel altijd in de buurt hebt. Dan kun je het vuur doven wanneer er vlam in de pan slaat.” Verder zijn de speerpunten: Laat nooit je telefoon opladen onder je kussen, en gebruik altijd de originele oplaadkabel van je telefoon. “Een telefoon moet warmte kwijt kunnen. Wanneer je hem onder een kussen legt, creëer je een gevaarlijke situatie. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een laptop die je op een dekbed zet. De originele lader is belangrijk omdat deze kan communiceren met je telefoon. Dat zie je wanneer je je telefoon aan de lader legt. Dan geeft hij aan hoe lang het duurt tot hij opgeladen is, en hij stopt dan ook vanzelf met laden wanneer hij klaar is. Een niet-originele lader kan dat niet, en blijft stroom geven. Dat is gevaarlijk.”

Studenten

Studenten Mickaela, Nienke, Eva, Jesse en Ienke lopen donderdagochtend ook rond met bitterballen. Zij vertellen hun medestudenten over de drie speerpunten. Maar dat ze zelf ook nog niet alles goed doen, geven ze eerlijk toe. “Ik laad mijn telefoon op onder mijn kussen. Dus toen ik hoorde dat dat zo gevaarlijk is, schrok ik wel. Ik ga er ook meteen mee stoppen”, vertelt Eva. Ook geven ze eerlijk toe onofficiële oplaadkabels te gebruiken. “Ze zijn gewoon veel goedkoper, dus het is niet gek dat studenten ze vaak gebruiken. Maar het is wel goed om stil te staan bij het gevaar dat zo’n kabel met zich meebrengt.”

Mickaela had de speerpunten al onder de knie. Ze gebruikt haar officiële lader, laad haar telefoon op terwijl deze op het nachtkastje ligt en laat ook de frituurpan alleen achter. “Het was heel fijn om te zien dat ik deze dingen al goed doe”, vertelt ze. “Maar alsnog merk ik dat het een heel belangrijk onderwerp is. Want brandgevaar zit hem vaak in de kleine, simpele dingen waar je niet snel bij stilstaat.”

Tekst gaat verder onder de foto



Onder het genot van een bitterbal gingen de studenten het gesprek aan over brandgevaar - Hanneke Marcelis

Woningcorporaties

Ook diverse woningcorporaties waren aanwezig bij de informatieve brandoefening bij Avans. Want ook zij spelen een belangrijke rol bij het brandveilig maken en houden van studentenwoningen. Zo is Bart de Kock aanwezig namens WonenBreburg. Zij hebben zo’n 900 tot 1000 studentenwoningen in Breda. Je vindt die woningen onder andere in de Karnemelkstraat, Nassaustraat, Nieuwe Diest, Leuvenaarstraat en aan de Ginnekenweg. “Een aantal maanden geleden hebben we nog een brand gehad in het studentencomplex aan de Karnemelkstraat. Toen lag de oorzaak niet bij de studenten, maar het maakt wel heel duidelijk hoe heftig de impact van een brand is”, legt De Kock uit.

“Wij zorgen brandmelders en veilige gebouwen. En de complexbeheerders voeren regelmatig controles uit en gaan in gesprek met de studenten over gevaarlijke zaken. Denk dan bijvoorbeeld aan spullen die de vluchtweg blokkeren. Ik merk in dat soort gesprekken dat veel studenten niet echt bezig zijn met brandveiligheid. Daarom is het heel goed dat er met deze actie extra aandacht komt voor een aantal van de belangrijkste veroorzakers van brand.”

In totaal heeft Breda 7.500 uitwonende studenten. Wonen Breburg, Alleewonen en Laurentius hebben een aantal studentencomplexen in bezit. Ook wonen er studenten in particuliere studentenwoningen. Hoeveel studenten woningen Breda precies heeft, is daardoor niet bekend.