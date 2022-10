Eindelijk krijgt Teteringen extra voorzieningen én woningen bij de Scheperij

TETERINGEN - Op het bouwterrein van de Scheperij vond vanmiddag een feestelijk moment plaats. Onder toeziend oog van vele aanwezigen gaf wethouder Arjen van Drunen daar samen met Maikel Foesenek van BPD het startsein voor de bouw van de winkel en de 31 appartementen. En daar heeft Teteringen lang op moeten wachten.

Maikel Foesenek gaf het meteen toe: Teteringen heeft lang moeten wachten op de nieuwe winkels en woningen die gebouwd worden aan de Scheperij. “Ik ben terug gaan zoeken, en vond nieuwsartikelen van twintig jaar oud over het onderwerp waar het dorpshart van Teteringen moest komen. In 2008 kochten wij als BPD de Scheperij, en we vonden in Rialto Vastgoed een heel sterke partner. Er zijn veel jaren en crises overheen gegaan, maar ik ben heel blij dat we hier eindelijk staan.”

En dat kon wethouder Arjen van Drunen enkel beamen. “Een paar maanden geleden konden we het vernieuwde Willem-Alexanderplein heropenen, en hoe fantastisch is het dan dat we vandaag het startsein kunnen geven voor nog zo’n belangrijke ontwikkeling in ons dorp”, vertelde hij. “Teteringen kent veel ontwikkelingen, met onder andere de Bouverijen, Meulenspie en Woonakker. Daar horen goede voorzieningen bij.”

Scheperij

Op de locatie van het voormalige buurthuis ’t Web en het oude postkantoor wordt het nieuwe winkelhart van Teteringen gerealiseerd met daarboven 31 appartementen.

In het nieuwe winkelcentrum vestigen Jumbo Supermarkten en discounter Aldi zich. Naast de winkel van Jumbo Supermarkten zal ook de Mitra terugkeren in de nieuwbouw. Nieuw in het winkelcentrum is de bloemenwinkel: Bloem Today, zij hebben al een vestiging in Breda.

In totaal zijn 29 van de 31 appartementen al verkocht. “Zeventig procent van de nieuwe bewoners woonde al in de gemeente Breda. Het is heel mooi om te zien dat de bouw van deze appartementen bijdraagt aan de doorstroming op de Bredase woningmarkt”, aldus Foesenek.