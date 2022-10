Meerdere medewerkers politie onwel door mogelijk giftige dampen

BREDA - Meerdere medewerkers van de Bredase politie zijn vanmiddag onwel geraakt door mogelijk giftige dampen. Dat gebeurde bij een politielocatie aan de Schapenweide. Hulpdiensten zijn ter plaatse.

Bij een politielocatie aan de Schapenweide in Breda zijn vandaag meerdere medewerkers van de politie Breda onwel geworden. "Aan de Schapenweide is een locatie van de politie gevestigd waar onder andere in beslag genomen goederen worden bewaard", aldus een woordvoerder van de politie.

De medewerkers zijn mogelijk onwel geworden door giftige dampen. Er zijn meerdere ambulances ter plaatse.

Over de oorsprong van de dampen en de situatie van de betrokken medewerkers is momenteel nog niet meer bekend. "De brandweer is onderzoek aan het doen op de locatie."

