Thibaud en Frank zijn benoemd tot Bredase Smaakmakers: ‘We zijn trots op ons concept’

BREDA - Thibaud van der Steen en Frank Haagen zijn benoemd tot Bredase Smaakmakers. Zij ontvingen deze titel voor hun initiatief ‘Breda Maakt Mij Blij’ waarmee ze producten redden van de vernietiging.

Aanleiding voor Breda Maakt Mij Blij was een actie voor een Amsterdamse tulpenboer in het voorjaar van 2020. Hij kon zijn tulpen niet kwijt omdat door Covid de export stillag. De shredder dreigde. Dat zette het tweetal aan het denken. In Breda zou het vast niet anders zijn. De vrienden vonden het doodzonde van al die mooie producten.

Binnen no time stonden ze pioenrozen en tulpen te verkopen vanuit een kraam aan de Speelhuislaan en de rest is geschiedenis. In de twee jaar dat Breda Maakt Mij Blij bestaat, ‘redde’ het tweetal onder meer 10.000 liter bier van Frontaal, 15.000 kilo kaas van de Berkel Enschotse monniken, 20.000 flessen wijn uit de wijngaard van Sint Catharinadal en 300.000 gladiolen, bestemd voor de Vierdaagse die niet doorging. “Steeds als we mensen uit de brand hebben geholpen, zijn ze zo dankbaar. Dat maakt ons trots op ons concept”, vertellen de kersverse Smaakmakers.

Maatschappelijk doel

Het platform van de twee groeide in twee jaar uit tot een echt bedrijf, maar wel nog steeds met een maatschappelijke achtergrond. Zo maakt Breda Maakt Mij Blij kerstpakketten, samen met ‘Nora werkt’, waar mensen met een verstandelijke beperking werkervaring kunnen opdoen. Een deel van de opbrengst gaat dit jaar naar Stichting Jeugd Ontbijt Breda. Een initiatief om kinderen die zonder ontbijt naar school komen, toch te laten ontbijten.

Directeur Breda Marketing, Hildegard Assies, noemde Thibaud en Frank bij hun benoeming “Bredase ondernemers die met hart voor de stad op creatieve wijze bij velen impact maken. Mooi om te zien dat in een periode van tegenslag en lockdown juist creativiteit veerkracht biedt en leidt tot nieuwe en waardevolle oplossingen. “

De Smaakmakersspeld ontvangen Thibaud en Frank op 8 november tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle tot nu benoemde Bredase Smaakmakers.

Kleur en smaak aan Breda

Sinds vier jaar benoemen de gemeente Breda en Breda Marketing jaarlijks een aantal Bredanaars tot Bredase Smaakmaker omdat zij kleur en smaak toevoegen aan de stad. Smaakmakers zetten zich in voor anderen en maken van Breda een mooiere plek. Smaakmakers worden door iemand uit hun omgeving genomineerd. Een vakjury (bestaande uit verschillende Bredanaars vanuit sport, cultuur, vrijwilligerswerk, etc.) beoordeelt alle nominaties en beslist wie er tot Smaakmaker wordt verkozen. Thibaud en Frank zijn de laatste Smaakmakers die dit jaar worden benoemd. Iemand voordragen voor 2023 kan via www.bredasesmaakmakers.nl.