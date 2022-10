Werkzaamheden in de Vloeiweide: ‘Het gebied is deels verdroogd’

EFFEN - De werkzaamheden in natuurgebied de Vloeiweide ten zuiden van Effen zijn in volle gang. In het gebied ontwikkelt Brabantse Delta samen met Brabants Landschap een ‘natte natuurparel’ en herstellen ze de beek de Bijloop. De werkzaamheden zijn nodig omdat het gebied deels is verdroogd.

Een natte natuurparel is een nat natuurgebied met bijzondere natuur die voldoende grondwater van een goede kwaliteit nodig heeft. “Deze aanpassingen doen we omdat het natuurgebied deels is verdroogd. Door de aanpassingen houden we het water langer in het gebied. Eind oktober 2022 zijn we klaar met de werkzaamheden en kan de natuur zich gaan ontwikkelen”, aldus Brabantse Delta.

Werkzaamheden

Aannemersbedrijf Vissers-Ploegmakers is bezig met de werkzaamheden. Er worden verschillende maatregelen genomen. Zo wordt Stuw Hellegat opengezet om te zorgen dat er meer water door de Bijloop loopt. Er wordt zand en takkenbossen in de bijloop geplaatst om te zorgen voor een variatie in de stroomsnelheid. Dat is goed voor vissen en waterinsecten. Ook worden er bochten (meander) aangelegd zodat het water langzamer door het gebied zal stromen.

De bovenste te voedselrijke grondlaag wordt afgegraven zodat er een betere basis ontstaat voor bijzondere natuur. De bijzondere natuur kan namelijk niet leven op een te voedselrijke grondlaag. Ook wordt de bodem opgehoogd, en worden poelen hersteld en aangelegd. Met die laatste aanpassing krijgt bijvoorbeeld de kamsalamander de ruimte om zich uit te breiden.

“Naast dat het belangrijk is dat de natuur zich kan ontwikkelen is er door de aanpassingen ook meer ruimte voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Weersextremen zoals droge perioden en piekbuien hebben minder invloed op het gebied,” stelt Alwijn ten Cate, dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta

Verdroging

Natuurgebied de Vloeiweide is zo ingericht dat oppervlakte- en grondwater het gebied snel verlaat. Vroeger was dat handig, want dan werden de gewassen in de landbouw niet te nat. Maar het veranderende klimaat en daarmee de droge zomers van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het gebied te droog is. En dat heeft grote gevolgen voor planten en dieren. “Daarom is het goed dat wij samen met het waterschap dit project uitvoeren. Je ziet nu al de positieve effecten van de maatregelen. Wij zijn optimistisch over de impuls die dit project geeft aan de natuur van de vloeiweide”, aldus Joris Hogenboom, directeur Brabants Landschap.

Natuurgebied de Vloeiweide

Natuurgebied de Vloeiweide ligt tussen de dorpen Effen en Rijsbergen. Het natuurgebied is onderdeel van Natuurnetwerk Brabant. Het projectgebied is niet toegankelijk voor publiek. “De aanpassingen die we in het gebied doen zijn onder andere bedoeld voor planten en dieren. En die hebben rust nodig om zich te ontwikkelen. Door alleen te wandelen op de officiële wandelpaden storen we de planten en dieren niet. Wijk niet af van de officiële wandelpaden.”