Tim Hofman zoekt met BOOS ‘onvindbare’ Bredase huisjesmelker Marcel van Hooijdonk

BREDA - Bedreigingen, intimidaties en mensonterende woonomstandigheden: Dat is waar de nieuwste zaak over gaat waar Tim Hofman met zijn programma BOOS is ingedoken. De nieuwste aflevering van het populaire YouTube-programma gaat over de Bredase pandjesbaas Marcel van Hooijdonk. In de aflevering doen gedupeerde huurders hun verhaal, en doet Hofman een oproep aan mensen die tips hebben over hoe het programma in contact kan komen met Van Hooijdonk.

De nieuwste aflevering van BOOS start in Haarlem. Daar wonen studenten in de zogenaamde ‘crackflat’ die eigendom is van Marcel van Hooijdonk. De studenten is een studentenflat beloofd, maar in het complex wonen ook arbeidsmigranten met kinderen. Die migranten wonen met meerderen op kamers van 19 m2, en worden door Van Hooijdonk financieel uitgebuit. Het onderhoud van de flat laat extreem te wensen over. Zo zijn er lekkages, schimmel, kan het gebouw niet op slot en was er recentelijk een bedwantsenuitbraak.

Onvindbaar

Contact opzoeken met Marcel van Hooijdonk blijkt lastig. Wie hem opzoekt, komt erachter dat hij betrokken is bij veel problematische panden. Zo werd van Hooijdonk al twee keer uitgeroepen tot huisjesmelker van het jaar. Van Hooijdonk is in rechtszaken al veroordeeld voor het bedreigen van huurders. Ook zijn er rechtszaken geweest over te hoge huren en het overbewonen van panden. Van Hooijdonk heeft actief geprobeerd om zijn zoekresultaten op google op te schonen. Zo heeft hij zelf een website vol mooie teksten over zijn doelen, en met positieve recensies van huurders. Ook startte hij een rechtszaak tegen Google om ruim 70 zoekresultaten met negatieve verhalen over hem te verwijderen uit de zoekmachine. Die zaak verloor van Hooijdonk omdat de rechter oordeelde dat toekomstige huurders het recht hebben om zich in te lezen in problemen rondom de huisjesmelker.

Hofman zocht Van Hooijdonk op in Breda. Want hoewel hij lastig vindbaar is, is wel bekend dat hij woont op Landgoed Burgst in Breda. Daar komen Hofman en zijn team echter niet verder. Het grote landgoed is afgesloten met hekken en honden op het terrein verjagen pottenkijkers.

Tim Hofman laat in de aflevering weten dat de uitzending van Boos over Marcel van Hooijdonk nog een vervolg krijgt, omdat de zaak ‘groter is dan normaal’. Het wordt een lopend project. Hofman deed in de aflevering een oproep aan iedereen die meer weet over Van Hooijdonk om dit te melden. Wat bekend is over Van Hooijdonk, is dat hij geboren is in Gilze op 2 mei 1970. Hij woont in Breda, zou bridge spelen bij BC in Breda en is fan en sponsor van NAC Breda. Tips sturen kan naar boos@bnnvara.nl..

De aflevering van BOOS kijk je hier.



Boos YouTube