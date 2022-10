Dit zijn de grote ‘winnaars’ van de Rabo ClubSupport in Breda

BREDA - De stemmen voor Rabo ClubSupport 2022 zijn geteld. Vandaag heeft de Rabobank bekend gemaakt hoeveel steun de Bredase verenigingen dit jaar krijgen. Grote ‘winnaars’ zijn onder andere de BAK van Boemeldonck met ruim 4500 euro en het Dierenasiel Breda met ruim 3500 euro.

Na de zomer startte de stemperiode voor de Rabo Clubsupport 2022. Leden van de Rabobank konden in die periode stemmen op drie verenigingen of stichtingen uit hun buurt. Iedere stem was ongeveer 8 euro waard. Vandaag is bekend geworden welke bedragen de lokale verenigingen ontvangen.

De grote ‘winnaar’ van de Rabo Clubsupport is de BAK van Boemeldonk. De organisatie van het Beekse carnaval kreeg 565 stemmen wat goed is voor ruim 4500 euro. Andere verenigingen die een fors bedrag ontvangen zijn het dierenasiel (3500 euro), Beek Vooruit (2400 euro), Bavels Truck Convooi (2080 euro) en Sprint (1770 euro). Verder kregen ook Breda Barst, WinterWonderBeek, DIA, Zwembad de Kuil, Bavel Anno en het NAC Museum bedragen van zo’n 1500 euro.

Rabo ClubSupport 2022

In totaal zijn er in West-Brabant en Zeeland ruim 45.000 stemmen uitgebracht op 3.198 clubs en verenigingen. De verenigingen die mee hebben gedaan hebben allemaal een doel aangegeven voor het geld. Zo worden er bijvoorbeeld zonnepanelen op clubhuizen gelegd, het aanbod in de kantine gezonder gemaakt of worden er extra sportvelden aangelegd. Op www.rabobank.nl/leden/clubsupport kun je opzoeken hoeveel jouw vereniging heeft opgehaald.