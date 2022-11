Het is Black Friday Week, maar Dille & Kamille sluit juist de deuren

BREDA - Aanstaande vrijdag is het Black Friday. Naar Amerikaanse traditie zijn er in veel winkels dan hoge kortingen. Maar daar doet Dille en Kamille niet aan mee. De zaak, die in Breda aan de Veemarktstraat is gevestigd, sluit die dag juist de deuren om een signaal te maken tegen verspilling. Om nog meer impact te maken, roept Dille & Kamille andere retailers op om hetzelfde te doen.

Op de dag dat consumenten wereldwijd worden aangespoord tot kopen door middel van kortingen en acties wil Dille & Kamille juist extra aandacht vragen voor de natuur. Om een concreet tegengeluid te laten horen, sluit het bedrijf op vrijdag 25 november alle winkels én de webwinkel. Op deze dag doen de medewerkers van Dille & Kamille vrijwilligerswerk. Ook de klanten van Dille & Kamille worden geïnspireerd om op Green Friday de natuur een handje te helpen in plaats van te gaan winkelen.

In 2018 is Dille & Kamille samen met Trees for All gestart met Green Friday omdat geluk voor het bedrijf niet in korting zit, maar in iets goeds doen voor de natuur. Sindsdien zijn veel retailers gevolgd in het vervangen van Black Friday door Green Friday. Door op 25 november alle (web)winkels te sluiten, gaat Dille & Kamille dit jaar een stap verder. “Het zou fantastisch zijn als mede-retailers hetzelfde doen en ook de deuren gesloten houden”, aldus Hans Geels , Algemeen Directeur. “Op deze manier zal de impact van Green Friday, om minder en/of bewust te consumeren, nog groter zijn.”