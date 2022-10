Vrachtwagen op A27 bij Breda in brand

Op de A27 bij Breda is gisteravond een vrachtwagen in brand gevlogen. De chauffeur kon zijn voertuig nog wel op de vluchtstrook tot stilstand brengen, niet veel later stond echter de gehele cabine in brand.

De brand was zo erg dat de bandweer van Dorst, Oosterhout, Breda en Tilburg zijn ingezet om de brand te blussen. De snelweg richting Oosterhout was geheel afgesloten voor het verkeer tijdens het incident.