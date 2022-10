Griezelen tijdens halloween bij Kabonk

BREDA - Het einde van de zomer komt langzaam aan dichterbij. Dat betekent dat er binnenkort weer volop gegriezeld mag gaan worden tijdens halloween bij Kabonk.

Bij speelpark Kabonk staat van 8 oktober tot en met 6 november alles volledig in het teken van Halloween. Voor jong en oud wordt er gezorgd voor spookachtige dagen en grimmige avonden.

Regulier spelen

Overdag komen de kleine speelbazen griezelen in het speelpark. Kabonk zal worden omgetoverd tot een complete Halloweenbeleving. Een speelbeleving zoals iedere dag, maar in deze speciale Halloween periode rennen en springen de kinderen tussen de pompoenen, spinnen, herfstversiersels en zijn er bijpassende en originele lekkernijen.