Lampjes in de Belcrum laten branden zal deze winter 4x zo duur zijn

BREDA - De lampjes in de Speelhuislaan zijn inmiddels een traditie te noemen. Maar de lampjes deze winter laten branden, zal door de gestegen energieprijzen zo’n vier keer zo duur zijn als afgelopen jaren. Bredanaars die het initiatief willen steunen, kunnen daarom een donatie doen.

Iedere winter wordt de Speelhuislaan versierd met prachtige kerstverlichting. Maar die geliefde belcrumlampjes brengen dit jaar hoge kosten met zich mee. De verwachting is dat de prijzen voor stroom deze winter zo’n vier keer zo hoog liggen als afgelopen jaren het geval was. En dat betekent dat er een fors bedrag moet worden opgehaald om de lampjes te kunnen realiseren. Waar er in 2020 nog duizend euro moest worden opgehaald voor het initiatief, zal er dit jaar zo’n 3500 euro nodig zijn.

De initiatiefnemers laten op Facebook weten dat er ook naar andere oplossing wordt gekeken. Zo zal afhankelijk van het bedrag dat wordt opgehaald mogelijk beslist worden om de lampjes pas later in het jaar op te hangen, of om ze eerder uit de bomen te halen. “Doneer via de website en samen hebben we binnen no time dit bedrag bij elkaar en kunnen we de donkere wintermaanden genieten van een sfeervolle en verlichte laan!”,