Onveilige stoep Overakkerstraat wordt aangepakt

BREDA - De gemeente gaat werkzaamheden uitvoeren aan de stoep langs de Overakkerstraat. Er komen al langere tijd meldingen binnen over de slechte staat van die stoep. De straat zal smaller worden gemaakt, en parkeren op de stoep wordt toegestaan.

De gemeente ontvangt al langere tijd meldingen over de staat van het trottoir in een gedeelte van de Overakkerstraat, zoals losse en uitstekende tegels door boomwortels. Uit onderzoek blijkt dat de bomen nog een toekomstverwachting hebben van minimaal 10 tot 15 jaar. Ook het riool heeft deze minimale toekomstverwachting. Er is voor de gemeente dus geen reden voor een totale herinrichting van de straat. Daarom wordt er gekozen voor herstelwerkzaamheden.

Wat houden de werkzaamheden in

Tijdens de werkzaamheden zal de rijbaan smaller worden gemaakt. Boomspiegels worden groter en het trottoir wordt opnieuw bestraat met gebruikte tegels. Het trottoir wordt breder. De tegels (oud en veel breuk) in het huidige voetpad, worden vervangen door andere tegels. De trottoirbanden worden vervangen door afgeschuinde banden omdat de gemeente gaat toestaan dat men op de stoep gaat parkeren. “Omdat de straat smaller wordt, zullen auto’s parkeren op het trottoir. Door toepassing van schuine trottoirbanden zal duidelijk worden tot waar het parkeren op het trottoir toegestaan is. Er komt aan het begin van de straat een bord. Hiervoor moet een Verkeersbesluit genomen worden.”

Alle bomen blijven behouden. Dit past in de visie Stad in een Park. Momenteel loopt er wel een extra onderzoek bij drie bomen omdat er zwammen op de stam geconstateerd zijn. Het onderzoek moet vaststellen of deze bomen ook daadwerkelijk veilig behouden kunnen worden.

Het onderhoudsproject om de veiligheid en toegankelijkheid van het trottoir te verbeteren is toereikend voor een periode van 10 tot 15 jaar. Na deze periode is ook het riool aan vervanging toe en zal de situatie van de gehele straat opnieuw onderzocht moeten worden.

De eerste onderhoudsslag staat gepland medio februari 2023. De uitvoering van de werkzaamheden aan trottoir en de straat starten vermoedelijk in het voorjaar van 2023. .