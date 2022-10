Dinsdag en woensdag fraai herfstweer, daarna opnieuw buien

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting 18 oktober en de komende dagen.



De dag begint plaatselijk met mist of laag hangende wolkenvelden. Gaandeweg de dag klaart het op met zon en blijft het droog. Er staat een zwak oostenwindje van 1 Beaufort. Temperaturen reiken in de middag naar 16 of 17 graden.



Woensdag 19 oktober 2022

Het wordt fraai herfstweer met zonnige perioden. Het is droog en er waait een matige oostenwind van gemiddeld 3 Beaufort. Maxima rond 18 graden.



Donderdag 20 oktober 2022

We zijn terug bij af. Het is bewolkt met nu en dan regen. De wind gaat zwak tot matig uit het zuiden of zuidoosten (2 tot 3 Beaufort) waaien. Het blijft met een graad of 18 nog wel zacht weer.



Zo was het weer zondag 16 oktober 2022

Maximumtemperatuur: 20,3 graden

Minimumtemperatuur: 11,5 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 17 oktober 2022 om 15:00 uur