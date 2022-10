Amber Alert voor vermissing van 10-jarig meisje

NOORD-BRABANT - Er is dinsdagochtend een Amber Alert verstuurd vanwege de vermissing van de 10-jarige Hebe. Zij is voor het laatst gezien in Raamsdonksveer.

Het vermiste meisje heet Hebe en is 10 jaar oud. Hebe is gehandicapt en heeft zorg nodig. Ze is vertrokken met een begeleidster in een zwarte Kia Picanto met nummerplaat PR425K. Ze werd voor het laatst gezien in Raamsdonksveer en reisde toen met haar begeleidster naar Vught. "Het onderzoek naar deze vermissing vindt plaats vanuit de eenheid Oost Brabant, maar natuurlijk zoeken onze agenten ook mee naar Hebe en haar begeleidster", laat de Bredase politie weten.

Hebe draagt een felroze jas, zwarte rok en heeft een paarse rugzak.

Over Amber Alert

Via een Amber Alert doet de politie een oproep aan iedereen om uit te kijken naar een vermist kind dat in levensgevaar is.

Het onderzoek naar deze vermissing vindt plaats vanuit de eenheid Oost Brabant, maar natuurlijk zoeken onze agenten ook mee naar Hebe en haar begeleidster die gisteren vanuit #Raamsdonksveer vertrokken naar #Vught https://t.co/6jFf9VH8Vv— Politie Breda eo (@POL_Breda) October 18, 2022