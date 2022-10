Virgil van Dijk eindigt op 16e plaats voor prestigieuze Gouden Bal

BREDA - Virgil van Dijk eindigde als enige Nederlander op de lijst voor de Ballon d’or. De in Breda geboren verdediger eindigde op de 16e plaats. Karim Benzema won de prestigieuze prijs.

Maandagavond werd de Gouden Bal uitgereikt. De Ballon d’or wordt gezien als de belangrijke persoonlijke prijs die een voetballer kan winnen. Bredanaar Virgil van Dijk stond als enige Nederlander op de lijst voor de Gouden Bal. Hij eindigde op de 16e plaats. Daarmee liet hij onder andere Cristiano Ronaldo achter zich.

De Belg Kevin de Bruyne werd derde. Sadio Mane eindigde op de 2e plaats. En speler van Real Madrid Karim Benzema won de Gouden Bal. Benzema is 34 jaar en is daarmee de oudste winnaar van de prijs in tientallen jaren.